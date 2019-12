Vergés descarta un pla de xoc a la sanitat tot i el creixement de les llistes d'espera

La consellera de Sanitat, Alba Vergés, descarta un pla de xoc a la sanitat catalana perquè, segons ha dit, "no és la solució". "Fem molta més activitat i la fem millor i la demanda continuarà creixent", ha afirmat en el marc d'una interpel·lació de la diputada del grup PSC-Units, Assumpta Escarp, al ple del Parlament. Vergés ha replicat les crítiques d'Escarp preguntant al PSC on eren quan es volia garantir l'accés universal a la sanitat. "On són quan s'ha de defensar el sistema sanitari? no hi són", ha conclòs per després afegir que no trobarà ningú com el Govern que estigui lluitant per mantenir la sanitat pública.





"En aquests moments els nostres serveis públics estan molt pitjor que fa deu anys, com si l'efecte de les retallades s' haguessin multiplicat per deu".

La discussió parlamentària arriba després de conèixer les dades sobre llistes d'esperaSegons dades del sindicat CSIF, la sanitat catalana va perdre 2.400 professionals i més de 1.100 llits hospitalaris durant el govern d'Artur Mas. La central afirma que Catalunya "és la comunitat autònoma que manté una major retallada en polítiques socials, un 19,91%, i el 2018 la despesa sanitària ha estat un 27,5% inferior a la del 2009, amb 3.328 milions d'euros menys".Les dades indiquen que la Generalitat "només inverteix un 3,7% del seu producte interior brut en la sanitat pública, un percentatge molt inferior a la mitjana de país, que se situa en un 6,2%". Aquesta manca d'inversió "es tradueix en el fet que Catalunya estigui al capdavant de les llistes d'espera amb 168.108 pacients -ha denunciat el CSIF- i que pateixi sobrecàrrega en atenció primària, col·lapse a urgències, tancament de plantes i dèficit de personal".