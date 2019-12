La fiscalia, a favor de deixar en llibertat sota fiança tres del set CDR

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha informat a favor de deixar en llibertat sota fiança de 9.000 euros tres dels set CDR empresonats el 26 de setembre per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per causar estralls.

Segons ha informat el portaveu de la Fiscalia, Miguel Ángel Carballo, el Ministeri Públic ha respost així als recursos d'apel·lació contra la presó interposats per aquests tres membres dels CDR -Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas-, les interlocutòries d'ingrés a la presó dels quals va haver de repetir recentment el jutge instructor Manuel García Castellón per ordre de la Sala.

La Fiscalia, que ha rebutjat que aquesta decisió es degui a cap motivació política, ha assegurat que el principal criteri per donar suport a la llibertat sota fiança d'aquests tres CDR és que cap d'ells va manipular explosius.

Segons la investigació, els set es dividien en dos grups, un encarregat de preparar explosius, l'anomenat "nucli productor" i un altre d'executar l'acció i recopilar informació sobre possibles objectius.

La secció segona del Penal ja va resoldre recursos d'apel·lació d'aquests tres investigats i va acordar anul·lar les seves interlocutòries de presó en considerar que no se'ls va proporcionar informació essencial en les vistes breus en què es va acordar la seva presó, de manera que va obligar el jutge a celebrar-les de nou, sense que això impliqués la seva posada en llibertat.

García Castellón va repetir les vistes breus a l'endemà de notificar-se la interlocutòria de la Sala i va tornar acordar el seu ingrés a la presó, així com el d'un quart, Alexis Codina, al qual també va afectar aquesta resolució.

Per això, en tractar-se de noves interlocutòries, les seves defenses han tornat a recórrer la presó i la Fiscalia, que fins ara havia donat suport en tot moment que se'ls mantingués empresonats, ha canviat de criteri pel que fa a aquests tres i dóna suport ara que quedin en llibertat sota fiança.

Avui mateix, la secció segona ha celebrat una vista per revisar la presó del setè CDR que tenia pendent de resolució el recurs d'apel·lació, Germinal Tomàs Abueso, i ja ha decidit, a l'igual que amb els altres quatre, que s'anul·li la seva interlocutòria de presó i que el jutge repeteixi de nou la vista breu per acordar-la.

Davant d'aquesta decisió, el jutge Manuel García Castellón ha convocat demà les parts a les 10.00 hores per repetir la vista breu.

Per tant, fins al moment, als únics als quals la Sala ha ratificat la presó han estat Ferran Jolis i Jordi Ros, en estimar que la investigació ha llançat de moment indicis suficients de terrorisme.

Tots dos, que no van invocar davant la Sala el fet que no se'ls havia ofert informació essencial tal com han fet els altres cinc, van ser els únics que van accedir a declarar davant la Guàrdia Civil i el jutge instructor, Manuel García Castellón, assistits per un advocat d'ofici.

Respecte als tres per als quals la Fiscalia dona suport a la seva llibertat sota fiança, la investigació assenyala que un d'ells, Duch, integrant del CDR Sabadell Centre, va mostrar "de manera expressa la seva plena disposició a participar en l'assalt al Parlament" de Catalunya, un dels suposat principals plans d'aquest grup, autodenominat Equip de Resistència Tàctica (ERT), com a resposta a la sentència de l'1-O.

També va intervenir al costat de Garzón, segons obra en la causa, en un "acte delictiu" ocorregut el passat 1 de febrer, que va consistir en vessar gran quantitat d'oli a la calçada de la carretera C-55, al pas del comboi escortat per la Guàrdia Civil que traslladava els presos del procés del centre penitenciari de Lledoners a Madrid.

Sobre Buigas es coneix la conversa que va mantenir amb Jolis a través de la qual es va saber que el 15 de setembre del 2018 l'ERT "va organitzar, planificar i executar una reunió secreta 'in itinere'" amb la germana de Puigdemont "amb la intenció de lliurar documentació sensible i establir comunicacions segures entre l'expresident "Carles Puigdemont i el seu successor Joaquim Torra