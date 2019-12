Piketty assegura que «el suport a l'independentisme de les classes més altes és espectacular»

Després de l'èxit mundial d' El Capital al segle XXI, el famós economista francès Thomas Piketty ha publicat el seu nou volum, Capital i Ideologia, en què proposa una història econòmica, social, intel·lectual i política de la desigualtat. Només dues setmanes després de la seva publicació en castellà i en català, l'autor, que va presentar ahir l'obra a Madrid, ja ha venut uns 4.000 exemplars. En el llibre, Piketty associa «el replegament identitari i xenòfob» a Europa amb el «fracàs de la UE» a l'hora de mitigar la desigualtat associada al procés de globlalització, i en aquest context situa també la «trampa separatista» a Catalunya arran del referèndum del 2017.

«És extremadament xocant comprovar que el nacionalisme català està molt més present entre les categories socials més afavorides que entre les més modestes», reflexiona l'economista francès. «Es constata que el suport és més intens com més s'ascendeix en la jerarquia de rendes i de nivell d'estudis, amb un suport a la idea nacionalista que arriba al 80% entre el 10% de les persones consultades amb major renda i nivell d'estudis», assenyala. «El suport a la independència prové de manera espectacular de les categories més afavorides i, en concret, de les rendes més altes», afegeix. Vist així, l'independentisme és observat per Piketty com un moviment de les elits, «de dalt a baix, i no a l'inrevés», segons va assenyalar durant l'acte a Madrid.

L'autor francès observa elements culturals i lingüístics en el sentiment nacionalista català, però comprova que «el suport a l'autodeterminació ha augmentat intensament arran de la crisi econòmica, que va afectar durament Espanya». I és en aquest punt on l'autor realitza la connexió entre nacionalisme i desigualtat, prenent com a punt de partida un sistema fiscal com l'espanyol -«un dels més descentralitzats d'el món»- en què el repartiment al 50% de l'impost sobre la renda entre l'administració central i l'autonòmica «danya la idea de solidaritat en el si del país i acaba per enfrontar les regions entre elles».

«Potser Espanya hagi anat massa lluny en la cessió de l'IRPF i ara es troba en una situació en què una part dels catalans voldrien, independitzant-se, conservar el cent per cent dels seus ingressos», remata.



La responsabilitat d'Europa

«Europa també té una gran responsabilitat en aquesta crisi», afirma Piketty en el capítol «El parany separatista i la síndrome catalana». Segons l'economista, des de fa dècades la UE promou un model de desenvolupament basat en la idea que «és possible tenir-ho tot», sense obligacions de solidaritat i finançament.

«En aquestes condicions, per què no fer de Catalunya un paradís fiscal a l'estil de Luxemburg?», es pregunta Piketty de manera retòrica. Com a estat independent, conservant tots els seus ingressos, Catalunya es podria permetre reduir impostos per atraure capital. «No hi ha cap dubte que la politització de la qüestió catalana hauria estat totalment diferent si la UE comptés amb un pressupost federal», afegeix.