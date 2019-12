Ribó demana més diners per a Catalunya i Madrid per a l'atenció de pacients d'altres autonomies

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va emetre un comunicat davant la polèmica suscitada per la seva afirmació, dilluns, que els pacients «de fora», d'altres comunitats autònomes, generen un sobrecost, en el qual va instar a revisar la compensació que reben Catalunya i Madrid per atendre aquests pacients. «Fa falta revisar i adequar a la realitat la fórmula per calcular el pagament d'aquest sobrecost a la sanitat catalana quan atén -i fa bé d'atendre- pacients procedents d'altres comunitats», i el mateix passa amb Madrid. Va assenyalar que tot i que està previst que aquests costos «siguin compensats, no es compleix íntegrament», fet pel qual demana revisar la fórmula, i tot i que va destacar la qualitat del sistema de salut pública del conjunt de l'Estat, va mostrar preocupació per les llistes d'espera.

Ribó va explicar que el Sistema Nacional de Salut preveu que els pacients d'altres comunitats siguin tractats per malalties complexes en el sistema públic de Catalunya -amb 83 centres de referència- i el de Madrid -86 centres-, per ser les autonomies que tenen més efectius i avanços tecnològics. Això s'afegeix al procés de complexitat de les intervencions, cada cop més sofisticades i de més durada, que repercuteixen en el retard de l'atenció d'altres intervencions «més senzilles» i en requerir més temps de quiròfan.

Des de fa tres anys s'han incrementat un 21% les intervencions oncològiques als hospitals de referència, a causa que s'operen òrgans o situacions que abans no es podien operar gràcies a avenços en medicina com la robòtica -que s'ha implementat a Catalunya fins al punt que l'ICS és la institució més robotitzada de l'Estat-, que permet més precisió.

Ribó va recordar que fa temps que alerta de «problemes estructurals» en el sistema de salut que es donen a tot l'Estat. Els principals són baixes retribucions i dotacions de personal, el desfasament d'inversions necessàries i la progressiva jubilació de personal, davant el que va instar a incrementar les inversions en salut. També va destacar que el nombre de queixes que rep sobre salut són «proporcionalment inferiors al nombre d'usuaris potencials, en comparació d'altres serveis públics», valorant la seva qualitat.

Pel que fa a les llistes d'espera, va reclamar al govern català que inverteixi més i al Govern central, que «s'hauria de plantejar com compensar el sobrecost de les autonomies que poden oferir el millor servei».