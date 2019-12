El Barça va negociar amb el Tsunami sobre el clàssic

El FC Barcelona i el Tsunami Democràtic van intentar arribar a un acord de cara al partit del 18 de desembre a través d'una negociació "informal" propiciada per un intermediari de confiança. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts del club i del moviment que promou el 'Sit and talk', després de l'anunci de la mobilització coincidint amb el clàssic contra el Reial Madrid, el Tsunami i el Barça van entrar en contacte amb la voluntat de les dues parts d'intentar pactar que fossin compatibles el partit i la reivindicació. La negociació, portada a terme fa dues setmanes, va acabar fracassant. El moviment demanava poder desplegar en un moment visible una gran pancarta a la grada amb un missatge seu, però fonts del club i del Tsunami han confirmat que el Barça va rebutjar la proposta. Posteriorment, el club va fer una contraoferta que tampoc va arribar a bon port. A hores d'ara, els contactes no s'han tornat a repetir, segons les dues parts.

El Tsunami Democràtic va anunciar el 29 de novembre que estava preparant una mobilització a Barcelona per al dia 18 de desembre, coincidint amb el partit de futbol entre el Barça i el Reial Madrid que es jugarà al Camp Nou. Poc després, el moviment va entrar en contacte amb una persona que habitualment manté relació directa i de confiança amb el club per tal de conèixer si el Barça acceptava la proposta de mostrar el seu 'Sit and talk' d'alguna manera, tal com havia dit ja públicament. El Tsunami pretenia fer una crida a l'Estat perquè segui a negociar amb Catalunya sobre l'autodeterminació i l'amnistia dels presos independentistes, i convidava els dos equips de futbol a col·laborar-hi.

Un cop establerta la connexió, el Barça va acceptar mantenir un contacte amb el Tsunami, que totes dues parts coincideixen a qualificar "d'informal", sense reunions físiques entre responsables d'uns i altres, i a través del mateix intermediari. En aquestes negociacions, el moviment va manifestar la seva intenció de desplegar una immensa pancarta a la graderia en algun moment del partit. Les fonts del club asseguren que les dimensions de la lona eren tan grans que es requeria poder instal·lar mecanismes i politges per facilitar el desplegament.

Aquesta circumstància va ser vista amb recel des del club, que considera que implicava permetre el seu muntatge i desmuntatge, i un grau de col·laboració que no volien assumir. El Barça sempre ha remarcat que és un club plural i transversal i que, tot i permetre de moltes i diverses maneres la llibertat d'expressió dels socis i dels assistents al camp, no pot acceptar un nivell d'implicació tan elevat amb una acció com la que proposava el Tsunami Democràtic.

Contraoferta del club

Fonts de les dues parts expliquen que com a contraoferta el club va suggerir que es desplegués una lona més petita per iniciativa dels socis, o bé que els assistents portessin pancartes unipersonals. El Barça té previst formar un gran mural poc abans de començar el partit i va comentar al Tsunami que encara els quedaria un espai d'uns cinc minuts entre la fi de la seva performance i l'inici del joc. A més, els van fer saber que també tenien el temps entre la primera i la segona part per repetir la seva acció.

Els suggeriments del club, però, no acomplien ni de lluny les expectatives del Tsunami per a una acció pactada amb els equips implicats. Així que van declinar la contraoferta. Com que no va tornar a arribar cap proposta més del club, la negociació va quedar aquí i, segons fonts del moviment i del Barça, no s'ha reprès. De fet, des d'aleshores el Tsunami ha anunciat que ja té a punt accions tant a dins com a fora de l'estadi, que comptarà amb el factor sorpresa com a cadascuna de les seves cites, que ja té més de 25.000 persones disposades a participar i autobusos que portaran gent a les concentracions que ha convocat als carrers propers per a la tarda de dimecres.

El moviment insisteix en que el Barça no és el seu enemic i que ni intenten anar contra el club ni pretenen aturar el partit. I per la seva part, l'entitat blaugrana manté que és ferm partidari de la llibertat d'expressió com ho ha sigut sempre.

Formalment, el club manté que parla "cada dia" amb "molta gent" de la societat civil organitzada. Fonts oficials de l'entitat blaugrana han explicat a l'ACN que el Barça treballa des del primer dia perquè el partit de dimecres que ve es pugui jugar i, alhora, vetllar per fer "compatible" el dret a protesta tant dins com fora del Camp Nou.

Des del club també apunten que l'objectiu primordial del Barça és que l'enfrontament contra el Reial Madrid es disputi "amb normalitat". Així mateix, destaquen que cap entitat ni associació o plataforma -tampoc el Tsunami- no ha fet arribar al club la intenció de boicotejar o provocar la suspensió del partit.