Iceta demana més recursos i respectar l'autogovern de Catalunya com a "nació"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicat el reconeixement de Catalunya com a "nació", com un "subjecte polític no independent" al qual se li ha de respectar el seu autogovern "sense interferències indegudes de l'estat "i que necessita un millor finançament per accedir a més recursos.

"Què volem? Un autogovern més sòlid, un millor finançament, un millor reconeixement", ha resumit durant l'exposició del seu informe de gestió, en el marc de la XIV congrés de PSC que ha arrencat aquest divendres a Barcelona.

El primer secretari dels socialistes catalans, que demà revalidarà el seu lideratge, ha defensat que Catalunya no necessita més competències, sinó que es "respectin" les actuals i que s'articulin mecanismes perquè la comunitat pugui ser partícip de decisions d'àmbit estatal, "si pot ser a través d'un Senat federal".

"No volem trencar amb la resta d'Espanya, no volem dividir més la societat catalana, no volem retrocedir i tampoc ens volem quedar on som. Volem un ampli acord polític en què Catalunya sigui reconeguda com a comunitat nacional, com a nació, com un subjecte polític no independent però sí amb voluntat d'exercir el seu autogovern", ha subratllat.

En l'apartat dels recursos, ha exposat que "cal arreglar els problemes pendents de finançament", amb mesures com un "consorci tributari" entre les agències tributàries catalana i espanyola.

"El PSC és un partit que està per arreglar coses, per recosir la societat. I si el PSC per fer això ha d'arriscar, arriscarà. És el nostre compromís cap al conjunt de la ciutadania", ha recalcat Iceta, que ha recordat com el seu partit va intentar intervenir per evitar la crisi que hi va haver a Catalunya a la tardor del 2017.

Els socialistes catalans han donat aquest divendres el tret de sortida al seu XIV congrés, que ratificarà el lideratge d'Iceta i es preveu que transcorri en un ambient plàcid.

En l'obertura, el secretari d'organització, Salvador Illa, ha destacat que el partit "arriba bé" al conclave -lluny queda la divisió interna que va marcar el congrés de 2016- i ha pronosticat que "sortirà encara millor", més cohesionat i amb una estratègia de futur, que els torni a la "centralitat" i els porti a ser decisius en la governabilitat catalana dels propers anys.

Durant la seva exposició, Iceta ha destacat que en el període 2016-2019 els socialistes han recuperat el pols perdut en els primers compassos del procés i s'han consolidat com a segona força a Catalunya en l'últim cicle electoral.

En aquest temps, els socialistes catalans també han recuperat la "sintonia" amb el PSOE, refent els llaços que es van trencar el 2016 quan el PSC va exercir un vot diferenciat a la investidura del popular Mariano Rajoy.

Iceta ha subratllat el compromís actual del PSC amb el PSOE i, concretament, amb la recerca d'una abstenció d'ERC -ho ha definit com un "objectiu polític de primera magnitud" - que permeti una eventual investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, per que hi hagi un Govern "progressista i dialogant".

"Volem que el PSOE sàpiga, i molt en concret Pedro Sánchez, que té darrere, a la banda i on calgui tot el PSC, empenyent en la mateixa direcció. Ho fem per Catalunya, per Espanya, pel socialisme i pel diàleg", ha exclamat.

La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, presidirà també el congrés dels socialistes, i a la taula l'acompanyaran els portaveus en els ajuntaments de Girona i Lleida, Sílvia Paneque i Fèlix Larrosa, i els presidents dels grups municipals de Salou i Badia del Vallès, David González i Eva Menor.