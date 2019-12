El jutge torna a decretar presó per a un dels CDR que va adquirir explosius

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha decretat de nou aquest divendres presó provisional per a Germinal Tomàs Abueso, un dels set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts al setembre i al qual investiga per adquirir material per fabricar explosius.

El magistrat ha adoptat aquesta decisió, a petició de la Fiscalia i de l'acusació popular, després de repetir la vista celebrada al setembre per la qual va ser empresonat i que va ser després anul·lada per no haver-li proporcionat informació essencial per a la seva defensa, com va passar amb quatre detinguts més.

La Fiscalia ha demanat presó per a ell després que ahir anunciés que donava suport a la posada en llibertat sota fiança de 9.000 euros per a tres dels set CDR -Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón i Xavier Buigas- perquè cap d'ells va manipular explosius.

No és el cas, segons la fiscalia i el jutge, de Germinal Tomàs, implicat presumptament en l'"adquisició, fabricació i posada a prova del material explosiu" i "un membre especialment actiu" de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), el sector "més radical, clandestí i compromès" dels CDR.

El jutge ha decidit mantenir-lo a la presó pel risc de fuga, davant la gravetat de les penes dels delictes que se li atribueixen, i per la possibilitat de destrucció de proves i de reiteració delictiva en cas de ser posat en llibertat.

Germinal Tomàs, a qui s'imputa pertinença a organització terrorista, tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls, s'integra en el "nucli productor" dels ERT, que es dedicava a adquirir els components necessaris per fabricar els explosius, segons el ordre de detenció.

Els investigadors van trobar a més una nota manuscrita i documentació que apuntava a possibles objectius d'accions, com instal·lacions públiques o torres elèctriques.

Mentre que els tres detinguts amb opcions de sortir de la presó no van manipular explosius, segons la Fiscalia, el jutge sosté que Germinal Tomàs, amb Jordi Ros i Alexis Codina, va participar en la fabricació i prova de diversos compostos incendiaris, com la termita, i en la preparació d'explosius com la cloratita.

Productes per "ser emprats contra persones o béns" -com el Parlament de Catalunya o infraestructures crítiques- amb la finalitat de "facilitar la secessió de Catalunya i la implementació de la república catalana", atenent així, diu el jutge, "el mandat emès" l'1-O.

El jutge creu de fet que Tomàs era una "peça clau en l'èxit del pla delictiu" i recorda com a les xarxes mostrava el seu gust per les armes i el desig que la independència només s'aconseguirà per la lluita.

Els investigadors han aportat àudios en què parla de la fabricació de termita i de reduir els Mossos col·locant-los brides i han alertat que va anar al Parlament l'1-O per vigilar com funcionaven els policies autonòmics, "en evident preparació de la seva pròxima actuació".