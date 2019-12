L'ATM rectifica i crea la T-Familiar per compensar la desaparició de la T-10

El consell d'admininstració de l'Autoritat Metropolina del Transport (ATM) va anunciar ahir per sorpresa la creació de la T-Familiar. La nova targeta permetrà que diversos usuaris puguin viatjar junts en un mateix títol de transport, cosa que no era possible amb la proposta anunciada de fa uns dies de la T-Casual unipersonal, amb la qual només es podia marcar un viatge cada vegada. La nova T-Família està dissenyada per l'ús simultani d'una família de quatre membres (vuit viatges) i tindrà un cost de 10 euros i caducarà als 10 dies de la seva primera validació. El document es podrà utilitzar a partir de l'1 de març de 2020, ja que les T-10 multipersonals actuals es poden seguir utilitzant fins al 29 de febrer de l'any que ve. El preu del nou títol serà de 10 euros per la primera zona, de 19 a per la segona, de 27 per la tercera, de 35 per la quarta i 40 per la cinquena.

Crítiques per l'abolició de la T-10

La desparació de la T-10 a canvi de la T-Usual i la T-Casual, amb 10 viatges que només pot fer servir una persona cada vegada, va provocar nombroses protestes d'usu-aris no habituals del transport públic, ja que el nou títol provocava que si una família volia agafar el transport públic, cada membre havia d'utilitzar una targeta diferent, la qual cosa era un cost econòmic elevat.

El president de l'ATM i conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet va anunciar també que les despeses d'expedició de la T-16 passaran de 35 euros a ser gratuïts, per tal de «fomentar l'ús del transport públic entre nens i adolescents, tot i que en cas de pèrdua de la targeta, la gestió per tenir-ne una de nova serà de 35 euros».

Després de presentar les noves tarifes per al 2020, Calvet va explicar que «hem mantingut converses amb membres del Consell d'Administració de l'AMB i de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per tal d'ajustar les tarifes i millorar-les. «Hem introduït ajustament en el model proposat per tal de poder adaptar algunes inquietuts que podrien comportar que es desincentivés el transport públic, i ho hem volgut corregir» va explicar Calvet, que també va defensat que el nou model tarifari premia l'ús habitual del transport públic per tal de fomentar-ne l'ús.