Aragonès promet una pujada de 900 milions d'euros del pressupost en Salut

El pressupost de Salut per a l'any 2020 augmentarà en més de 900 milions respecte al del 2017, fins a 9.700 milions d'euros, una quarta part dels quals es destinarà a l'atenció primària, segons va anunciar ahir en un comunicat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. El pressupost del departament de Salut de l'últim any no prorrogat va ser el del 2017, amb 8.806,7 milions d'euros, de manera que, si es confirma finalment l'increment que va estimar ahir el vicepresident, la xifra podria elevar-se a uns 9.700 milions d' euros. En cas d'aprovar-se els pressupostos per al 2020, actualment en negociació, la sanitat pública catalana superaria el nivell de despesa del 2011, quan el pressupost va ascendir a 9.167.000 d'euros. No obstant això, tot i aquest destacat augment de finançament de la salut pública, no superaria el rècord de l'any 2010, quan va arribar a 9.888,2 milions.