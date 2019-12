El Consell Nacional del PDeCAT aprova amb un 85% dels vots "transitar" cap a JxCat

El Consell Nacional del PDeCAT ha aprovat amb un 85% dels vots "transitar" cap a un partit nou sota les sigles de JxCat, i que tingui una estructura "única" liderada per Carles Puigdemont. L'òrgan ha avalat aquest dissabte al matí la proposta d'encaix que la direcció va presentar ahir, i que s'ha votat en conjunt. Hi ha hagut certa tensió al debat quan crítics propers al manifest Segon Origen -que demana una assemblea "urgent" per integrar el partit a JxCat-han alçat la veu en contra de la gestió de David Bonvehí del procés participatiu i la proposta d'encaix. Consideren que hi ha hagut poc temps per a debatre-la i han demanat -sense èxit- que se n'ajornés la votació. Afins al president del PDeCAT i membres de l'executiva -com Lluís Guinó o Lluís Font, diputats de JxCat- n'han sortit en defensa.

En total hi ha hagut 212 vots emesos, dels quals 182 (un 85,85%) han votat a favor de la proposta d'encaix. Només hi ha hagut dos vots en contra (0,94%) i 28 en blanc (13,21%).

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha pres la paraula al debat per demanar que s'aprovés la proposta de la direcció. Finalment, l'executiva ja té l'aval per seguir negociant amb JxCat i la Crida, amb l'aspiració que el PDeCAT sigui una "peça clau" dins del nou partit. La clau serà com conflueix aquest diàleg intern de l'espai postconvergent, on també s'hi impliquen actors com ara la Crida.

L'executiva de Bonvehí, reunida de forma extraordinària aquest divendres al matí, va prendre els cinc acords que el Consell Nacional ha avalat avui, a l'edifici AXA de Diagonal: continuar apostant perquè l'acció política es faci a través del PDeCAT; que el projecte del partit aspiri a ser una "peça clau" de JxCat; que el Partit Demòcrata transiti a JxCat, entès com a "projecte ampli"; que la formació de Bonvehí reconeix el lideratge de Puigdemont; i reafirmar l'objectiu d'aconseguir la independència "efectiva" de Catalunya.

Al Consell Nacional hi han assistit la portaveu del Govern, Meritxell Budó, els consellers Miquel Buch, Jordi Puigneró i Àngels Chacón; el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet; les diputades Mònica Sales i Imma Gallardo; la senadora i excoordinadora general del partit Marta Pascal; els diputats a Madrid Josep Lluís Cleries, Ferran Bel i Genís Boadella; a més d'altres electes municipals del PDeCAT; i de la JNC. No hi han assistit el conseller Damià Calvet ni l'expresident Artur Mas.

