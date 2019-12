Fiscalia abordarà individualment la classificació dels polítics presos

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, es va reunir ahir amb els fiscals de vigilància penitenciària per tractar d'unificar criteris davant la classificació dels nou líders independentistes presos. Segons fonts judicials, es va estudiar la proposta de classificació en segon grau que ha elevat a la Generalitat les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, així com els supòsits legals per flexibilitzar-lo, entre ells, l'article 100.2.

Els fiscals han estudiat els diferents horitzons que s'obren una vegada els presos siguin classificats per la Generalitat en segon o tercer grau, la qual cosa ha de fer en un termini màxim de dos mesos, i van coincidir en que els criteris s'establiran en funció de cada cas i de l'evolució i circumstàncies de cada pres. El ministeri públic tindrà a les seves mans la possibilitat de presentar recursos contra la decisió que finalment adopti la Generalitat amb la classificació.



Tornen a decretar presó al CDR

En paral·lel, el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va decretar de nou presó provisional per a Germinal Tomàs, un dels set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts al setembre.