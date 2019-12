El PDeCAT acorda «transitar» cap a una sola estructura a JxCat

El PDeCAT vol caminar capa a una sola estructura. El president David Bonvehí va anunciar ahir que han acordat «transitar» cap a JxCat amb la intenció d'evolucionar cap a una sola estructura, cosa que no implicaria forçosament la dissolució de la formació, sota el lideratge de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Consell Nacional d'avui dissabte debatrà l'encaix del partit en l'espai polític de JxCat, en el qual també hi ha la Crida Nacional per la República.

Segons Bonvehí, el partit aspira a ser una peça clau a JxCat, per la qual cosa han acordat transitar cap a aquest espai polític entès «com un projecte ampli», i es reafirmen en l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya i governar en les màximes institucions per aconseguir progrés social i econòmic.

«No som l'únic actor polític, però també tenim clar que JxCat només serà possible si el PDeCAT l'abandera i es posa al capdavant i és part del nucli i del futur», va afegir el president del partit, que vol solucionar tan aviat com sigui possible l'encaix de tot l'espai, i va deixar clar que no depèn només d'ells.



El paper d'Artur Mas

Sobre el paper que hi juga l'expresident de la Generalitat Artur Mas, Bonvehí va assegurar que comparteix la visió del PDeCAT i que compten amb la seva experiència: «És important i ens pot ajudar al fet que el nostre projecte sigui reconeixedor d'una banda important de la societat».