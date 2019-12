Aragonès demana al PSOE trobar una solució per als presos

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha demanat al PSOE buscar un desllorigador per a la situació dels presos. "La fi de la repressió també passa per trobar solucions per a les persones que estan condemnades de manera absolutament injusta. Això també haurà de ser sobre la taula de negociació", ha defensat Aragonès en una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia'. El coordinador d'ERC assegura que el pacte d'investidura amb el PSOE no està madur –"encara estem lluny de l'acord"- i que els republicans no s'han mogut del vot contrari a Pedro Sánchez. "Decidirem al final de la negociació si ens movem del no inicial. Dependrà dels continguts: que s'acordi una taula entre governs, on es pugui parlar de tot, amb un calendari i garanties de compliment sobre el que s'acordi", ha volgut deixar clar Aragonès.

"No acceptem vetos. Cal superar l'etapa de l'a por ellos i entrar en una fase de resolució d'un conflicte polític. Si no es pot parlar de tot, aquesta taula no servirà", ha insistit el vicepresident del Govern, que nega que la comissió bilateral sigui el marc adequat. "La comissió bilateral prevista a l'Estatut serveix per a unes coses concretes, però el problema que tenim sobre la taula és greu i necessita un instrument específic", ha reflexionat en veu alta Aragonès, que ha reconegut que es parteix d'una "desconfiança" després del fracàs de la figura del relator. "Volem garanties sobre la metodologia i validació democràtica sobre el que s'acorda. Que hi hagi instruments per ratificar democràticament el resultat de la taula de negociació", ha avançat el vicepresident del Govern, que considera que la propera trucada de Sánchez a Torra és només un primer pas.



"El dia 19 de desembre és important"



"El més important és que l'anormalitat que no hi hagi comunicació se superi. No és cap victòria", ha sentenciat Aragonès. "Un conflicte tan complex no es resol ni amb una trucada ni amb una reunió. Per això plantegem una mesa de negociació", ha puntualitzat el coordinador nacional d'ERC. Finalment, el republicà fixa la resolució del Tribunal de Luxemburg sobre Junqueras com una data clau. "El dia 19 de desembre és important. Confiem que la justícia europea validi que Oriol Junqueras té immunitat i que la condemna del Suprem es reverteixi. Si és així, esperem que Espanya acati la resolució", ha conclòs Aragonès.