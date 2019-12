PDeCAT s'integrarà a Junts per Catalunya però no aclareix com

El Consell Nacional del PDeCAT va aprovar ahir, amb un 85% dels vots, «transitar» cap a un partit nou sota les sigles de JxCat, i que tingui una estructura «única» liderada per Carles Puigdemont. L'òrgan va avalar la proposta d'encaix que la direcció va presentar ahir, i que es va votar en conjunt. Hi va haver 212 vots emesos, dels quals 182 van votar a favor de la proposta. Només hi va haver dos vots en contra (0,94%) i 28 en blanc (13,21%).



Certa tensió

Tot i l'ampli suport a la proposta, hi va haver certa tensió al debat quan crítics propers al manifest Segon Origen -que demanava una assemblea «urgent» per integrar el partit a JxCat- van alçar la veu en contra de la gestió de David Bonvehí del procés participatiu i la proposta d'encaix. Consideren que hi ha hagut poc temps per debatre-la i van demanar -sense èxit- que se n'ajornés la votació. Afins al president del PDeCAT i membres de l'executiva -com Lluís Guinó o Lluís Font, diputats de JxCat- van sortir a defensar-lo.

Durant el discurs en obert a la premsa, Bonvehí va asseverar que el PDeCAT ha d'aprofitar el seu bagatge polític per aspirar a ser una «peça clau» dins de JxCat. El president del partit va indicar que la decisió no és «en cap cas definitiva», però sí «un far» per al futur de la formació. Bonvehí també va apuntar que hi ha «diferents fórmules i matisos» per culminar amb unitat aquest «trànsit» cap a JxCat.

El president del PDeCAT va cridar a la unitat interna per afrontar els propers mesos, claus per a l'endreça definitiva de l'espai postconvergent i va explicar que «hem d'estar junts i forts. I confiança, perquè us prometo que això sortirà bé. El que fem ens ho hem de creure».

La formació de Bonvehí reconeix el lideratge de Puigdemont i va reafirmar l'objectiu d'aconseguir la independència «efectiva» de Catalunya.