Mor una dona de 82 anys a Barcelona atropellada per un patinet elèctric

Quan el setembre passat Josefa Montoya, amb 82 anys, va aconseguir sortir en perfecte estat d'una difícil operació de càncer de còlon, segurament no va imaginar que seria un patinet elèctric, en comptes de la malaltia, el que acabaria amb la seva vida. A Josefa Montoya els oncòlegs li van dir, en un inici, que tenia només un 20% de possibilitats de sobreviure a la intervenció quirúrgica. Però ho va fer i, després de tres mesos de quimioteràpia, anaven a donar-li un descans la mateixa setmana en què va morir. Ella és la primera víctima mortal per patinet elèctric a Barcelona. La primera de tot Espanya va ser també una altra dona gran a Esplugues de Llobregat l'any passat.

L'accident es va produir el 22 de novembre. Josefa Montoya, una veïna de tota la vida del Raval, va ser atropellada per un patinet elèctric quan es dirigia a una administració de loteria. El vehicle va impactar frontalment amb ella, que va caure cap enrere. Va romandre a terra en posició supina, conscient però confusa, fins que va arribar una ambulància. Va ser traslladada a l'hospital de la Mar. Va entrar en coma pocs minuts després d'arribar i va ser operada d'urgència. Va morir tres dies després. Josefa, com totes les persones que moren fora de les 24 hores posteriors a l'impacte, no és considerada una víctima d'accident de trànsit. Apareixerà com a «ferida greu» en els informes sobre trànsit de l'Ajuntament de Barcelona.

«Només sabem que el patinet era d'una empresa, que estava llogat. Estem esperant que ens donin l'acta de defunció i el comunicat de l'accident per posar una denúncia. Però no sabem res més, ni tan sols qui va tenir la culpa: si ella o qui anava en el patinet», explica Maria Montoya, de 78 anys i germana de Josefa. «Tot va ser tan ràpid... L'havia anat a veure una setmana abans i ja no la vaig tornar a veure amb vida», relata. Malgrat els seus problemes de salut, Josefa es trobava bé: era capaç de pujar les escales fins al quart pis sense ascensor en el qual vivia sola.

Segons l'informe anual sobre seguretat viària de la Fiscalia de Barcelona, la Guàrdia Urbana va denunciar el 2018 un total de 1.868 usuaris de patinets elèctrics per infracció de l'ordenança municipal. La majoria d'aquests expedients, en concret 806, s'han incoat per generar un risc per a la circulació: 625 per circular per on no correspon, 402 per infringir la seguretat viària i només cinc per excés de velocitat. El 28 d'agost de l'any passat es va produir també al Raval una altra mort per atropellament, en aquesta ocasió de bicicleta.



«Exemple d'autosuperació»

La casa de Josefa es trobava en un d'aquests «carrers estrets» del Raval, la Coloma. Molt a prop hi havia el seu centre d'atenció primària. Allà va ser on li van diagnosticar, aquest any, un càncer de còlon. «El seu era un clar exemple d'autosuperació. Li vam ensenyar a posar-se ella sola la insulina, venia orgullosa al CAP a ensenyar que estava bé del sucre. Ni tan sols li va minvar gens ni mica la seva fortalesa el tumor que li vam diagnosticar i que mantenia a ratlla gràcies a la seva tenacitat i cures de la seva treballadora familiar», explica Laura Romera, la seva metgessa de capçalera. La metgessa va instar l'Ajuntament a «prendre mesures reals» perquè cap persona més perdi la vida per un patinet elèctric i també va reclamar «civisme» ciutadà.