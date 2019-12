Puigdemont, davant del jutge avui a Brussel·les

L'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín afronten la vista per l'euroordre d'aquest dilluns confiant que el jutge belga posposarà el judici per esperar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el cas de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. La defensa al·legarà a l'inici de l'audiència d'aquesta tarda que tots dos gaudeixen també d'aquesta protecció i que el dijous hi pot haver un dictamen europeu que la confirmi. L'exconseller Lluís Puig també estarà a la vista per la petició d'extradició contra ell per malversació i desobediència, però ja va manifestar el seu desig que el seu cas no es paralitzi de retruc, en tant que ell no va concórrer a les eleccions europees.

Si bé en un principi va avançar que demanarien l'ajornament, ara la defensa de Puigdemont i els exconsellers matisa que no es farà aquesta petició expressament, però sí que s'al·legarà el cas de la immunitat a l'inici de la vista per forçar la pròrroga.

Encara que confien en l'ajornament, fonts de la defensa no descarten però que el jutge vulgui escoltar tots els arguments de les parts a la vista d'aquest dilluns. L'equip legal de Puigdemont, Comín i Puig ha presentat més de 200 pàgines amb les seves al·legacions en la fase escrita del procediment, segons les mateixes fonts.

El jutge instructor Pablo Llarena va demanar l'extradició de Puigdemont per sedició i dies després la de Comín pel mateix delicte i la de Puig per malversació i desobediència.