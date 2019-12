Condemnat a presó per narcotràfic el beneficiari dels contractes de Borràs

L'Audiència de Barcelona ha imposat una pena de tres anys de presó per tràfic de drogues i de dos més per falsificació de moneda a Isaías Herrero, beneficiari dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) durant el mandat de Laura Borràs que estan sent investigats judicialment.

Segons la sentència, avançada pel diari 'El Periódico', Herrero i l'altre processat en aquest cas actuaven "de comú acord i moguts per un ànim d'enriquiment il·lícit i falsari". Movien bitllets de 50 euros falsos procedents de països estrangers. A més, el beneficiari dels contractes de l'ILC tenia a casa seva quantitats de diverses drogues, com ara tetrahidrocannabinol, MDMA i heroïna. La sentència és fruit d'un acord entre les parts. A Herrero se li aplica l'atenuant d'addició a les drogues.

Herrero també ha estat condemnat per defraudació de fluid elèctric a una multa de 3.600 euros. A més, haurà de pagar 2.465 al propietari de l'immoble on viu. L'Audiència ha imposat a l'altre processat una pena de dos anys pel delicte de falsificació de moneda.