Un conductor atura un altre que quintuplicava la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 42 anys i veí de Castellbell i el Vilar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets es remunten al 13 de desembre, quan els mossos van rebre l'avís d'un ciutadà que acabava d'aturar un conductor a la C-55, a l'alçada de Castellgalí, perquè estava conduint fent ziga-zagues i possiblement anava begut. Quan van arribar, els mossos van practicar les proves al conductor qui va donar un resultat positiu d'1.38 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, una taxa que quintuplica la màxima permesa.