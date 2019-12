Es fuguen dos dels violadors de la 'Manada de Manresa'

La secció 22 de l'Audiència de Barcelona ha decretat una ordre de recerca i captura per als dos condemnats per la violació múltiple de Manresa que no s'han presentat a la vista d'ingrés a la presó provisional, segons fonts judicials.

D'acord a les mateixes fonts, la sala encara no resol la petició de presó provisional que la fiscalia ha sol·licitat per als altres tres membres del grup condemnats que sí que s'han presentat a la vista.

Els dos condemnats sobre els quals pesa l'ordre de recerca i captura, Yordanis J. i Daniel R., estaven citats per a la vista d'ingrés a la presó que es va celebrar dimarts passat a l'Audiència provincial.

Yordanis J. ja va faltar a aquesta compareixença i Daniel R., que tampoc va aparèixer, va ser emplaçat a presentar-se a la vista d'avui després de demanar-li-ho el seu advocat, al·legant que ell no podia acudir a la vista per problemes d'agenda.

La sala va citar els cinc acusats en dues vistes diferents, una la setmana passada i una altra en el dia d'avui, per una qüestió de logística i disponibilitat dels advocats, segons han explicat fonts judicials.

Finalment, Daniel R. no s'ha presentat a la vista judicial a la qual estava citat aquest matí a l'Audiència provincial de Barcelona, de manera que la Fiscalia ha demanat que s'emetés contra ell una ordre de recerca i captura, com ja va fer la setmana passada amb Yordanis J., en no comparèixer, i la sala ha acceptat emetre dues ordres.

Fonts de la defensa de Yordanis J. han dit "desconèixer" el parador d'aquest, tot i que afirmen que recorreran l'emissió de l'ordre de recerca i captura per considerar que "no s'ajusta a dret".

Els cinc homes van ser jutjats i condemnats a penes d'entre 10 i 12 anys de presó com a responsables d'un delicte d'abús sexual a una menor per la violació múltiple ocorreguda en una festa en una casa abandonada als afores de Manresa a l'octubre de 2016.

Segons la sentència, tots ells "van penetrar vaginalment la víctima per torns", aprofitant-se que aquesta "es trobava sota els efectes de l'alcohol".

La sala va condemnar els autors el passat mes d'octubre i, davant els recursos que han posat contra la sentència totes les parts, la fiscalia ha demanat que els acusats no passin aquest període d'espera de la resolució del recurs en llibertat sinó en presó provisional.

A la vista celebrada avui a l'Audiència sí que s'ha presentat el cinquè membre del grup condemnat que faltava per declarar, Walter C., per al qual la fiscalia ha sol·licitat la presó preventiva al·legant les mateixes raons que el van portar a fer-ho amb els dos condemnats que es van presentar a la vista la setmana passada, que són "el risc de fugida, l'existència d'una condemna per delictes greus i una major protecció de la víctima".

La sala de la secció 22 de l'Audiència prendrà una decisió els pròxims dies respecte a la petició de presó preventiva dels tres condemnats que han comparegut.