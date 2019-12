El president del comitè diu que hi va haver pressions per traslladar la seu de Seat

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, va explicar ahir que a la tardor de 2017 va haver-hi «pressions» per tal que la companyia automobilística tragués la seva seu social de Catalunya després de l'1-O, però va celebrar que finalment no s'adoptés aquesta decisió. En la seva compareixença a la comissió de recerca del 155 al Parlament, va negar que el Rei cridés directament Seat per demanar que l'empresa abandonés Catalunya, però va aclarir que sí que va haver-hi una trucada que advertia que en un acte de la Casa Reial del 12 d'octubre d'aquest any es va comentar la situació de Seat. Va apuntar que en aquest acte hi van assistir alguns membres del consell d'administració de Seat, com l'exlíder del PP català Josep Piqué, i, sota el seu criteri, això va ser «un tipus de pressió». D'altra banda, la firma anunciava ahir que preveu obrir la Casa Seat el primer trimestre del 2020, un espai multidisciplinar que estarà situat en la confluència entre el passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal i comptarà amb 2.600 m2 distribuïts en quatre plantes.