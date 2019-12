Troben mort un boletaire de 94 anys desaparegut dijous passat

Agents de la Guàrdia Civil ha localitzat aquest dimecres al migdia en una zona pròxima al barranc de l'Hort, al terme municipal de Viacamp i Lliterà (Osca), el cos sense vida del veí de Rosselló (Segrià), de 94 anys, que va desaparèixer dijous passat mentre buscava bolets amb el seu fill. Arran de la desaparició, es va posar en marxa un dispositiu amb l'objectiu de trobar el boletaire en el qual han participat més de 400 persones.

Aquest dijous, una vintena de persones, entre agents de la Guàrdia Civil, agents forestals i voluntaris, ha continuat amb la recerca, que s'ha centrat al punt on fa uns dies es van trobar pertinences del desaparegut. El cos s'ha localitzat a l'interior d'una reguera molt escarpada coberta per vegetació. Cap a dos quarts de tres de la tarda, el jutge ha fet l'aixecament del cadàver, que ha estat traslladat en helicòpter.

Des de dijous, s'ha mantingut un dispositiu format per voluntaris, Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil i Agents per a la Protecció de la Narura (APN). També hi ha participat un helicòpter de la Guàrdia Civil que ha sobrevolat el terreny a baixa altura, a més d'una unitat canina del cos.