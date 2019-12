Tsunami Democràtic crida a portar pilotes inflables al Camp Nou

Tsunami Democràtic ha fet una crida aquest dimecres a portar pilotes inflables al Camp Nou amb motiu del Barça-Madrid tot i que assegura que no era la idea inicial. Després que 'La Vanguardia' hagi publicat que aquesta era l'acció que planejava el moviment, Tsunami ha assegurat que això no era el que s'havia planificat, però li sembla "una bona idea". "Afegiu el vostre missatge a les pilotes inflables. Un missatge per al món", ha indicat a través de Twitter.





Doncs no s'havia planificat però ens sembla una bona idea.



ATENCIÓ: QUE TOTHOM PORTI PILOTES INFLABLES AL CAMP! Moltes gràcies, @LaVanguardia. ??



Afegiu el vostre missatge a les pilotes inflables. Un missatge per al món. ??#ChallengeLaVanguardia https://t.co/9L1PU2dBah — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019