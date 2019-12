Borràs nega pràctiques corruptes i acusa «les clavegueres» d'intoxicar

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va tornar a insistir, ahir, que és innocent, i va reiterar que, sota la seva direcció, a l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC) «no hi ha hagut cap perjudici per a l'erari públic». En aquesta línia, va denunciar l'actuació de les «clavegueres», que només busquen «intoxicar». Així es va expressar la portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats en declaracions als periodistes als passadissos de Parlament, després que abans-d'ahir el Tribunal Suprem acordés obrir-li un procediment per presumptes irregularitats en l'adjudicació a un amic de 18 contractes per valor de 259.863 euros quan dirigia l'ILC, entre 2013 i 2017.

«En aquest estat la presumpció que compta és la presumpció de culpabilitat», va lamentar Borràs, que va garantir no haver comès «cap delicte» i que espera poder defensar-ho així «en seu judicial» i no davant la premsa. En aquesta línia, va criticar el «treball mediàtic per intentar eclipsar» la seva figura i «vincular» el seu nom amb la corrupció, una tasca que va qualificar d'«àrdua». La dirigent de JxCat va afirmar, així mateix, que va tenir coneixement que se li ha obert un procediment judicial per la premsa i no pels seus advocats, situació que ha denunciat.

Laura Borràs descarta apartar-se de la vida política, atès que ha recordat que no és militant del PDeCat i que, per tant, no se sent concernida pel reglament intern d'aquest partit tampoc en el que fa referència a processos judicials.

«El meu codi ètic és el meu codi ètic personal», va apuntat tot seguit, i va assenyalar que no «defallirà» en el seu «compromís» amb els electors. El Tribunal Suprem va acordar obrir un procediment a la diputada de JxCat Laura Borràs per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes.

La Sala indica en una interlocutòria que els fets descrits en relació amb la portaveu de JxCat al Congrés en l'exposició raonada del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona «podrien ser constitutius dels delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental». La Sala estima la petició de la Fiscalia, que va sol·licitar que investigués Borràs en considerar que va abusar de la seva funció com a directora d'ILC i «va adjudicar directament o indirectament de manera arbitrària» contractes a Isaías Herrero, un programador informàtic amic seu. Segons aquest escrit, entre 2013 i 2017, des de l'ILC es va procedir, d'acord amb Herrero, a fraccionar contractes de serveis informàtics efectivament prestats «reflectint imports i conceptes inventats», sempre en quanties inferiors a 18.000 euros.