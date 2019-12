Detenen un excapellà acusat d'estafar àvies

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet (Bages) acusat d'estafar àvies amb qui establia una relació de confiança. De moment s'han localitzat sis víctimes que haurien cedit al detingut els seus immobles, diners, joies i obres d'art a canvi que es fes càrrec d'elles fins la mort. La investigació continua oberta i no es descarten noves persones afectades. La policia catalana també va localitzar en un traster de l'excapellà més de 3,5 milions, joies i documents i ara treballen per esbrinar l'origen dels diners i poder-los relacionar amb noves estafes. Segons un comunicat dels mossos, aquesta és la segona vegada que se'l deté. L'home està acusat de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, coaccions i delictes contra la hisenda pública.

Els mossos van iniciar la investigació el mes d'agost quan una dona de 91 anys va denunciar que havia estat víctima d'una estafa per part de l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet. L'home era de la seva confiança i l'ajudava en la seva vida diària des que havia mort el seu marit. En la denuncia, la dona explicava que l'home s'havia aprofitat d'ella quan va acomiadar unes treballadores de la llar. L'acusat li va dir que per evitar que la denunciessin, li havia de donar diners, quadres de gran valor artístic i joies amb l'objectiu d'evitar la sanció econòmica i els perjudicis que la denúncia li podien ocasionar.

Davant d'aquesta situació, segons el relat de la policia, i la por que sentia la dona, aquesta li va lliurar 150.000 euros i diversos anells de diamants, a més de quadres de gran valor. L'estafa no es va quedar aquí i l'home va convèncer la dona per canviar el seu testament i posar-lo al seu nom, a part de contractar algun producte bancari vitalici per un import de 100.000 euros, cosa que finalment no va poder realitzar perquè el notari i el director de la sucursal bancària ho van aturar.

En la denúncia, la víctima també acusava l'home d'haver-li sostret joies ja que l'estafador tenia accés a la combinació de la caixa forta i tenia claus de casa seva.



Inici de la investigació

Amb la informació de la denúncia, els agents van començar a investigar per determinar si l'home s'havia venut les joies o els quadres sostrets en botigues especialitzades i de subhastes i analitzar quines eren les propietats immobiliàries del sospitós. Els mossos van descobrir que totes les propietats de què disposava havien estat cedides o donades per dones d'avançada edat a canvi del compromís que estarien ben cuidades fins la mort.

El detingut tenia sis propietats, entre Barcelona i Sant Vicenç de Castellet. Concretament, quatre habitatges i un pàrquing a Barcelona, un habitatge a Sant Vicenç. També tenia un habitatge i dos pàrquings a Càceres.

Les gestions van conduir la policia a saber quin era el cercle d'amistats de l'investigat i quins eren els seus moviments, la qual cosa va permetre ampliar la investigació i determinar que es tractava d'un estafador que s'apropava a dones d'edat avançada i que amb grans dots de seducció i persuasió es guanyava la seva confiança fins al punt que aquestes li acabaven donant tot.



Primera detenció el 5 de novembre

Amb tota la informació que s'havia recopilat, els mossos van detenir l'home el 5 de novembre. També es va escorcollar per ordre judicial el seu domicili i segona residència. En el domicili no es va localitzar ni les joies ni les obres d'art però si que es va trobar documentació important per a la investigació i es van intervenir llibres litúrgics antics i de dubtosa procedència.

En canvi, en un magatzem de la segona residència s'hi va trobar un retaule, un sant crist de dos metres i diversos objectes litúrgics, entre d'altres objectes de gran valor històric. Per aquesta raó, es van activar agents de la Unitat de Patrimoni Històric per analitzar-los.

En llibertat amb el compromís de retornar a les víctimes tot allò que els havia sostret

El detingut, després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb el compromís que retornaria a les víctimes tot allò que els havia sostret i encara no s'havia localitzat. També es va comprometre a col·laborar amb la policia en tot moment. En aquest sentit, va explicar-los on es trobaven els quadres i els mossos els van poder recuperar.

Malgrat que l'home va quedar en llibertat, els mossos li seguien la pista. Els agents van descobrir que després de quedar en llibertat i coneixedor que la policia continuava investigant-lo, l'home va amagar unes maletes en un traster. En una d'elles, els mossos hi van trobar més de 3,5 milions. A les altres hi havia joies, documentació d'altres víctimes, butlles papals i llibres antics, alguns dels quals folrats en or. Tot aquest material s'està analitzant per la Unitat de Patrimoni Històric per la seva rellevància i valor patrimonial.



Segona detenció el 17 de desembre

Davant la certesa que els mossos havien descobert el botí, l'excapellà va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un pont a la Ronda de Dalt. Els equips d'emergència van poder salvar-li la vida i el van traslladar en un centre hospitalari en estat greu amb diverses fractures i contusions. Després d'algunes setmanes ingressat a l'hospital, dimarts el van detenir. Després de passar a disposició judicial, el jutge d'Instrucció número 6 va ordenar el seu ingrés a presó.