El president català convoca una cimera per traçar un pla sobiranista

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que a partir del 7 de gener, després de les festes nadalenques, convocarà partits i entitats a Catalunya per traçar un pla per exercir el dret a l'autodeterminació. Així ho va avançar en la sessió de control al president en el ple de Parlament, on va apostar per buscar un «acord nacional» que estableixi un «horitzó comú» que concreti com i quan exercir l'autodeterminació. Torra va considerar «evident» que «el conflicte a Catalunya no se soluciona ni amb un nou Estatut ni amb competències».