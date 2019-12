La condemna que rehabilita un Torra en hores baixes

L'únic acte de desobediència –«recalcitrant i reiterada» a ulls del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)–, consumat pel president de la Generalitat, Quim Torra, que va consistir a desatendre les instruccions donades per la Junta Electoral Central (JEC) l'11 i el 18 de març passats de retirar els llaços grocs del balcó del palau de la Generalitat quan les eleccions generals del 28 d'abril ja havien estat convocades, li ha suposat una condemna d'un any i sis mesos d'«inhabilitació especial» per exercir cap càrrec públic –ja sigui en l'«àmbit local, autonòmic, estatal o europeu»– i una multa de 30.000 euros. El TSJC, en la sentència feta pública ahir, critica la «conducta persitent» de Torra «en l'incompliment d'allò ordenat» per la JEC. La defensa del president ja ha anunciat un recurs davant el Tribunal Suprem i (vist el cas Junqueras) consultes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, moviments que dilataran uns mesos la sortida forçada de la Presidència del polític sobrevingut de Blanes. Quan sigui efectiva, la inhabilitació molt probablement precipitarà un avançament electoral a Catalunya. Paradoxalment, però, la condemna rehabilita un president amortitzat i en hores baixes que es va trobar al càrrec per decisió de Carles Puigdemont i que ja ha anunciat que no té cap intenció de ser el proper candidat de JxCat; així les coses, el partit postconvergent podria aprofitar l'ocasió brindada pels jutges per forçar ERC a donar suport explícit al president en seu parlamentària per segona vegada després de la investidura de la primavera del 2018. Torra ja s'ha afanyat a dir que només la cambra i no «un tribunal amb motivacions polítiques» pot inhabilitar-lo, argument que convida a pensar en una eventual moció de confiança en un context (polític i judicial) que dificulta sobre manera qualsevol dissensió republicana. La Junta de Portaveus va donar suport al president i el grup de JxCat va suggerir, sense èxit i per disgust d'ERC, suspendre el ple. Torra torna al tauler polític i jugarà fins que la justícia (catalana, espanyola) el jubili.