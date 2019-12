El Parlament aprova l'impost del CO2 per als vehicles a partir de 2020

El ple de Parlament va donar llum verda al projecte de llei per modificar la norma sobre canvi climàtic de manera que el Govern pugui gravar ja a partir del 2020 l'impost sobre el CO2 dels vehicles, que afectarà 3,6 milions de turismes i furgonetes i a unes 500.000 motos.

El Parlament va tramitar per la via d'urgència aquest projecte de llei, amb el qual l'executiu català pretén resoldre algunes mancances i imprecisions legals que complicaven l'aplicació d'aquest impost, perquè entri en vigor abans de final d'any.

Amb la modificació de la normativa, el Govern preveu recaptar 150 milions d'euros a l'any a partir d'aquest impost que planteja cobrar als turismes i furgonetes a partir de novembre de 2020 i un any després a les motos.

La recaptació obtinguda per aquest impost es farà servir per nodrir a parts iguals un fons de canvi climàtic i un altre relacionat amb el patrimoni natural i la biodiversitat.



Diferents varems

La llei gravarà les emissions contaminants de vehicles com turismes, furgonetes i vehicles de transport de mercaderies ja des d'aquest any. La iniciativa es va tramitar pel procediment d'urgència extraordinària. S'havien presentat 18 esmenes de Ciutadans i PPC però el ple les va rebutjar. Segons va informar el portal 3/24, l'impost funcionarà de forma similar a la renda: els vehicles que emetin fins a 119 grams de Co2 per quilòmetre pagaran 7 euros; els que n'emetin 140 pagaran 11 euros pel 2019 i 34 el 2020; els de 170 grams pagaran 32 euros (2019) i 66,6 euros (2020). I els de més de 218 grams pagaran 76 euros (2019) i 128 euros el 2020.