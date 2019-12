Barcelona sanciona Idealista i a una inmobilairia per un pis només per a espanyols

L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador de 90.000 euros al portal Idealista i la immobiliària The New House Barcelona per anunciar el lloguer d'un pis els potencials inquilins havien de necessàriament comptar, segons l'oferta publicada, amb la nacionalitat espanyola.

Es tracta del primer expedient sancionador que s'obre per discriminació per raó d'origen a tot Catalunya, segons han explicat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, i la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, en declaracions als periodistes al consistori.

El procés es va iniciar després que un ciutadà presentés una denúncia davant l'Oficina per la No Discriminació, que després d'avaluar el cas considera que els fets en qüestió són "molt greus".

L'expedient està ja "en fase avançada", ha assegurat Serra, que ha assenyalat que la mesura no té un mer "afany recaptatori" sinó que l'executiu municipal pretén d'aquesta manera "llançar un missatge de prevenció general" cap a les immobiliàries, els grans propietaris i els portals d'internet.

"No és tolerable que hi hagi anuncis discriminatoris com aquest", ha lamentat Serra, que ha recordat en aquest sentit que aproximadament un de cada cinc barcelonins no compten amb la nacionalitat espanyola.