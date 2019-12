ERC acceptaria un acord a inicis de gener si hi ha un gest de l'Advocacia de l'Estat

ERC no descarta aconseguir un acord amb el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central abans del 5 de gener si hi ha un gest de l'Advocacia de l'Estat sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la UE que reconeix que el president del partit, Oriol Junqueras, hauria d'haver tingut immunitat quan va ser electe com a eurodiputat. Fonts d'ERC van explicar que consideren la possibilitat de reprendre les converses amb el PSOE a partir del 27 de desembre i, malgrat que arribar a un acord abans que acabi l'any és difícil, no descarten que pugui produir-se abans del dia de Reis.

En aquest sentit, els militants d'ERC van aprovar amb un 93% dels vots la ponència política del 28è Congrés Nacional del partit, en què es va reforçar l'estratègia negociadora amb l'Estat per accedir a l'autodeterminació i la independència però sense descartar un referèndum unilateral.

Durant el congrés, el coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va advertir que la nova etapa de diàleg i negociació entre Catalunya i l'Estat «només és possible si la política desplaça la repressió», i va assenyalar que Esquerra està disposada a assumir «el paper de trencaglaç dels murs que impedeixen la política». Aquest paper de «trencaglaç» inclou la possibilitat, va explicar, d'assumir lideratges si els catalans així ho desitgen amb els seus vots, «i això significa prendre decisions complexes, estar disposats a obrir camins, encara que això comporti moments d'èxits i d'altres en els quals els veurem lluny».

Els republicans, va advertir, seguiran sent els màxims abanderats del «sit and talk» (seure i parlar) per tal de «poder obrir processos polítics». La ponència política va comptar amb 558 vots favorables, 20 contraris i 19 vots en blanc. El text final de la ponència política manté les tres vies d'accés a l'autodeterminació que estaven previstes en el document inicial, i encara que en elles la via negociadora queda reforçada, no es descarta un referèndum unilateral si la negociació resulta impossible.

Amb el títol d'«Enfortir-nos per tornar, per guanyar», la ponència consagra el gir fet per ERC a favor de la via dialogada i pactada amb l'Estat, en detriment de la via unilateral per la qual s'apostava en l'anterior Congrés de l'any 2015.

ERC considera que un referèndum d'autodeterminació és «el millor instrument» per aconseguir la independència, però es marca com a objectiu que sigui acordat amb l'Estat: «Cal fer que el referèndum que ara sembla impossible sigui inevitable», destaca.

Tres vies

Per assolir l'autodeterminació la ponència marca tres vies, la primera de les quals passa per «aixecar la bandera del diàleg i la negociació» amb l'Estat, mentre que la segona per forçar «la convocatòria del referèndum» mitjançant la combinació de «força i acció» per tal que «l'Estat no tingui una altra alternativa que avenir-se a pactar una solució democràtica».

Sobre la «tercera via», que passa per la possibilitat d'un referèndum unilateral, en el text es puntualitza que «no és la nostra prioritat», i s'utilitza un eufemisme per indicar que «no podem descartar mai la via de tornar-ho a fer», sense explicar què és el que no es descarta tornar a fer.

Per la seva banda, l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar que «la independència és irreversible i un nou referèndum, inevitable». A través d'un àudio va instar la militància a construir «una majoria independentista plural i diversa que sigui incontestable».