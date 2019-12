La Generalitat ha sancionat 1.188 habitatges d'ús turístic en sis anys

La Generalitat ha sancionat, des del 2013 fins al setembre d'aquest any, 1.188 habitatges d'ús turístic de tot Catalunya -sense comptar Barcelona ciutat- amb multes d'entre 3.001 i 60.000 euros que sumen un total de 7,21 milions d'euros. En total, ha obert 6.079 expedients informatius i 1.455 expedients sancionadors que incideixen en més de 20.586 places d'allotjament il·legal, segons va explicar la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, en una resposta parlamentària a la diputada del PSC-Units Alícia Romero. Les dades no inclouen la ciutat de Barcelona perquè la direcció general de Turisme de la Conselleria i l'Ajuntament van formar una comissió específica per al control sobre l'activitat d'habitatge d'ús turístic a la ciutat. El nombre d'habitatges d'ús turístic legals ha augmentat en 13.536 de juny del 2018 a octubre, un 20% més.