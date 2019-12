Bonvehí imagina JxCat com una «casa gran del sobiranisme» que inclogui moderats

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha apostat per convertir JxCat en una «casa gran del sobiranisme», que inclogui en el seu si també perfils «moderats» que no siguin independentistes però sí que avalin el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Bonvehí defensa que l'espai polític de JxCat, en el qual participen el PDeCAT, la Crida Nacional per la República i independents, es doti «de manera ràpida» d'una estructura organitzativa unificada.

El PDeCAT avala «transitar» cap a aquesta nova organització unitària, tot i que encara no ha aconseguit posar-se d'acord amb la resta d'actors per concretar la fórmula. Per anar definint aquesta nova estructura, Bonvehí ha explicat que «pròximament» té previst visitar a Bèlgica l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, líder d'aquest espai polític, i també preveu parlar amb Jordi Sànchez, màxim responsable de la Crida, ara a la presó.



«Projecte comú» amb moderats

Bonvehí, a més, ha marcat distàncies amb aquelles veus de JxCat que volen arraconar els sectors moderats, que poden acabar abandonant aquest espai polític: «Si ara resulta que JxCat és un projecte molt gran, i ha de ser la casa gran de l'independentisme, o del sobiranisme en qualsevol dels seus graus, crec que hem d'anar a buscar algunes persones o, en tot cas, hem d'evitar que se'n vagin persones que actualment són del PDeCAT», ha raonat. En altres paraules, diu, «si hem d'anar a fer una cosa molt més gran però hi ha gent del PDeCAT que no segueix, segurament això no serà un bon resultat», ha alertat.

Davant els moviments de perfils moderats del PDeCAT com Marta Pascal, Carles Campuzano o Jordi Xuclà, que han promogut un grup de debat que proposa un nou rumb allunyat de la via unilateral, Bonvehí ha reconegut que el preocupa la hipòtesi d'una escissió.

«Jo cada dia quan em llevo pateixo, bàsicament, perquè no vull que cap dels matisos en el meu partit acabi marxant», ha explicat el president del PDeCAT, que preveu reunir-se «en els pròxims dies» amb els moderats per veure si poden conformar «un projecte en comú o si les diferències són ja massa llunyanes».

Bonvehí ha assenyalat que no és «fàcil» desplegar un discurs amb el qual «tots els matisos dins del PDeCAT se sentin còmodes», ja que «hi ha un sector al qual li agradaria un altre tipus de política i no s'acaba de sentir identificat actualment», però també ha assenyalat que «hi ha un altre tipus de sector que considera que hauríem de ser encara més contundents» i «aconseguir la independència a curt termini».

Al president de PDeCAT li sap «molt greu» que hi hagi veus independents de JxCat que vulguin enterrar l'herència de l'antiga CDC, ja que, al seu entendre, dins d'aquest espai «hi ha d'haver també l'ànima que representi el llegat polític de més de 40 anys d'un sobiranisme que ha aconseguit moltes coses per a Catalu-nya». «M'agradaria estar en un partit polític que no volgués desprendre's d'això», ha recalcat.



Etapa institucional tancada

En el pla personal, ha donat per tancada la seva etapa institucional, després d'haver estat alcalde i haver «votat la independència» de Catalunya com a diputat de Junts pel Sí al Parlament, el 2017.

Pel que fa a la seva feina dins el partit, ha assegurat que encara li queda «corda» per seguir: «Noto que sobretot les bases del partit em donen ànims per continuar», ha afirmat.