Maria Rovira (CUP) defensa que s'ha de resoldre el conflicte amb «mediació internacional»

La membre del secretariat nacional de la CUP Maria Rovira considera que el referèndum és una de les vies que cal sempre tenir sobre la taula, però creu que ara no es donen les condicions i que cal generar-les a través també de la mobilització permanent i un acompanyament institucional. En una entrevista, Rovira ha explicat que en el marc de les negociacions per a la investidura es demostra que no hi ha la necessària correlació de forces a Catalunya favorables a la independència ni un Estat que no sigui part del conflicte. Per això, ha defensat que s'ha de resoldre el conflicte en el marc d'una taula internacional amb «mediació internacional».