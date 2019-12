El primer premi de la loteria deixa 388 milions d'euros a Catalunya

El número 26590, primer premi en el Sorteig Extraordinari de Nadal, va caure en bona part a Catalunya. Noranta sèries es van vendre a l'administració número 1 de Salou (Tarragona), cinc més a la 249 de Barcelona i dues sèries a Súria (Barcelona), que van deixar en total més de 388 milions d'euros. Es tractaria del major premi de la loteria de Nadal que cau a Catalunya en els últims anys i el primer cop que la grossa arriba amb abundància a la província de Tarragona, habitualment una de les més desafortunades.

L'administració de loteria de Salou tota sola hauria repartit 328 milions d'euros en aquest premi. A més de les 90 sèries que estaven a la venda a Salou, cinc sèries d'aquest mateix número de la grossa van ser repartides des de l'administració de loteria número 249 de Barcelona, situada al número 2 del carrer Guipúscoa, mentre que dues sèries més van ser venudes al despatx de loteries número 2 de Súria, situat al número 7 del carrer Sant Josep.

També es van vendre 25 sèries d'aquest primer premi a Salamanca, 20 a Sant Vicent del Raspeig, 15 a Alcoi i 5 a Moraira, totes elles localitats d'Alacant. Igualment, dues sèries d'aquest premi van ser despatxades a les Torres de Cotillas (Múrcia), i una sèrie a Madrid, una a Beniajan (Múrcia) i una altra a Sevilla.

Concretament, el centre aragonès El Cachirulo de Reus va repartir un total de 320 milions d'euros de la grossa de Nadal. Aquesta associació va vendre 80 sèries del primer premi després que els seus responsables adquirissin el 26590 en una administració de loteria de Salou. L'administració, que tenia 90 sèries assignades d'aquest número, en va vendre dues més per finestreta i va tornar la resta. D'aquesta manera, aquest punt de venda de loteria de Salou va repartir un total de 328 milions d'euros, la majoria dels quals van marxar cap a Reus.

Paral·lelament, el municipi de Súria va repartir 8 milions d'euros del primer premi, distribuïts en dues sèries. Segons va explicar el propietari de l'administració lotera, Joan Antoni Pulido, la totalitat dels dècims de les dues sèries premiades es va vendre per finestreta: «És un número que s'ha venut molt bé», va assegurar. També és la primera vegada que aquesta administració, situada al municipi barceloní de 6.000 habitants, reparteix un primer premi de la grossa de Nadal.

Per la seva banda, la responsable de l'administració 249 El mussol del Clot de Barcelona, Laura Ponts, va vendre pràcticament cinc sèries del 26590 en el seu tercer any al capdavant de la botiga: «Estem molt contents, som gent treballadora i és el premi a tota la nostra feina». Ponts va repartir uns 20 milions després de vendre gairebé els 50 dècims del número premiat per finestreta a veïns del barri del Clot de Barcelona.