La Fiscalia reclama suspendre la immunitat de Puigdemont i Comín

La Fiscalia ha demanat al jutge instructor del procés, Pablo Llarena, que mantingui les euroordres i la resta de mesures cautelars contra l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, al mateix temps que sol·licita el Parlament Europeu la suspensió de la seva immunitat.

En un escrit al Suprem, datat el passat 20 de desembre, els fiscals del cas també demanen que s'informi el jutge belga que ha de decidir sobre les seves ordres de detenció i lliurament perquè «deixi sense efecte els terminis per a la resolució» de les mateixes fins que el Parlament Europeu decideixi si els suspèn la immunitat.

Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va reconèixer que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va haver de gaudir d'immunitat com a eurodiputat des que la proclamació dels resultats de les eleccions (13 de juny), la Fiscalia ha expressat la seva postura en relació amb Puigdemont i Comín a petició del jutge Llarena, que va reconèixer que la sentència podia tenir la mateixa incidència en els fugats a Bèlgica.



«Paraigua de la immunitat»

En el seu escrit, en el qual demana que Llarena mantingui tot allò acordat contra ells (presó provisional, euroordres i declaració de rebel·lia), la Fiscalia els retreu que vulguin «acollir-se al paraigua de la immunitat» que al seu parer li concedia l'elecció com a europarlamentaris per eludir la seva entrega i el judici a Espanya.

Consideren els fiscals que les mesures cautelars que pesen sobre Puigdemont i Comín «estan absolutament legitimades i justificades» per la gravetat de les penes a què s'enfrontarien en estar processats per sedició i malversació, i per la necessitat de procedir el seu lliurament per respondre davant la Justícia i «evitar la reiteració delictiva».

Segons la seva opinió, la sentència del TJUE no impedeix que aquestes mesures cautelars es mantinguin i recorda, a més, que en virtut de la legislació espanyola i com el Suprem va explicar en un acte, el suplicatori (permís a la Cambra) només seria necessari per a aquells parlamentaris que encara no hagin estat processats.



Suspensió de la garantia

No obstant això, Puigdemont i Comín es van presentar a les eleccions estant fugats i processats de manera que «eren plenament conscients de les limitacions que comportava la seva situació processal» en l'exercici dels seus drets polítics. Admet que l'abast de la immunitat és més ampli si l'eurodiputat està fora del seu país, ja que segons el protocol que el regula, no podria ser detingut, tot i que la Fiscalia recorda la facultat de demanar al Parlament la suspensió d'aquesta garantia.

Incideix també l'escrit que la immunitat no és un privilegi, sinó una garantia d'independència del Parlament, per la qual cosa no protegeix «de manera il·limitada» els parlamentaris enfront de processos penals en què la instrucció va concloure abans de la pròpia convocatòria electoral, «creant així un inadmissible limbe parlamentari».



«No és un refugi protector»

La Fiscalia també es va oposar a la petició d'Oriol Junqueras d'anul·lar la sentència del procés en sostenir que no s'han vulnerat cap dels seus drets, i va admetre que la Justícia europea li va reconèixer la immunitat, si bé ho va fer una vegada el judici, per la qual cosa està condemnat en ferm, ja havia acabat.

«La immunitat -diu la Fiscalia- no pot convertir-se, en cap cas, en un refugi protector o generador d'impunitat davant el legítim exercici de la funció jurisdiccional, i molt menys, de la impunitat buscada (...) amb l'únic propòsit d'eludir l'acció de la Justícia».

Junqueras i Romeva buscaven la nul·litat de la sentència per la vulneració de nombrosos drets detallats en els seus escrits davant el Suprem que ara la Fiscalia rebutja, com va fer amb altres acusats, en considerar que no han patit cap indefensió.



«Incompatibilitat» de càrrecs

En paral·lel, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va censurar «l'allunyament cada dia més clar i notori» entre la justícia espanyola i l'europea, ja que va sostenir que la Fiscalia, en demanar la suspensió de la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín, s'ha tornat a «desmarcar» de la judicatura comunitària. I Ciutadans va presentar ahir un escrit davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per demanar que es retiri ja l'acta de diputat al Parlament català a Puigdemont i Comín, en ser «incompatible» amb la seva nova condició d'eurodiputats.



Allargar la legislatura

D'altra banda, Carles Puigdemont va defensar ahir «allargar el màxim» la legislatura a Catalunya i va reiterar que no pensa tornar encara a Espanya ni instal·lar-se a Perpinyà, perquè, malgrat gaudir d'«immunitat» com a eurodiputat, no pot viure amb «normalitat».

Tanmateix, tot i indicar que vol seguir lluitant des d'«un lloc lliure», va admetre que li faria molta il·lusió fer un acte a Perpinyà. «La Catalunya Nord no és Espanya. Perpinyà és Catalunya. Un acte a Perpinyà o una reunió a Perpinyà em faria molta il·lusió», va assegurar.