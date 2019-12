El Govern treballa en «diversos escenaris» per defensar-se de la inhabilitació de Torra

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assegurar ahir que l'executiu català treballa en diversos «escenaris» que van «en la línia» de garantir «la defensa de la Presidència de la Generalitat i de la institució de la Generalitat».

En roda de premsa, Budó va titllar de «gran despropòsit» la sentència que condemna el president català, Quim Torra, a any i mig d'inhabilitació per no retirar simbologia a favor de la llibertat dels polítics independentistes presos i va demanar que «arxivi la causa», de manera que «el Govern pugui continuar amb la seva normalitat». «Però tots sabem com funciona, lamentablement, la justícia espanyola», va afegir Budó, que va recordar que el president recorrerà la sentència al Tribunal Suprem.



«Frau de llei»

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va al·legar davant la Junta Electoral que la petició del PP perquè li retiri la credencial de diputat és un «frau de llei», ja que només el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tenen competències per fer-ho.

La defensa del president català va presentar ahir un escrit d'al·legacions davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona, arran de la petició plantejada pel PP perquè se li retiri la credencial com a electe del Parlament, arran de la sentència que l'inhabilita per exercir càrrecs públics.



La policia nega seguiments

D'altra banda, la Prefectura Superior de Policia de Catalunya va redactar un informe a requeriment del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què assegura que els policies nacionals que van ser identificats pel mossos en la jornada electoral del passat 10 de novembre no seguien al mandatari català sinó que participaven en el dispositiu electoral.