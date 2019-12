L'Audiència Nacional acorda la llibertat amb fiança per a un altre dels CDR detingut el 23-S

L'Audiència Nacional ha acordat aquest dijous la llibertat sota fiança de 5.000 euros per a un altre dels CDR detinguts el passat 23 de setembre en l'operació 'Judes', segons ha informat Alerta Solidària. Es tracta de Ferran Jolis. Segons fonts de la defensa, l'Audiència Nacional ha estimat l'escrit en què demanaven la modificació de la seva situació personal. Ara s'està tramitant el pagament de la fiança i, segons les mateixes fonts, esperen que pugui sortir aquest mateix dijous de Soto del Real. Divendres passat al vespre, la sala penal de l'Audiència Nacional ja va acordat la llibertat sota la mateixa fiança per a tres detinguts més en el mateix operatiu, Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i Eduardo Garzón, que també es trobaven en presó provisional a Soto del Real.

L'Audiència Nacional ha establert per a Jolis les mateixes mesures cautelars que va imposar als altres tres CDR que van ser alliberats sota fiança divendres passat, segons fonts del tribunal. Així, Jolis haurà de comparèixer tots els dilluns al jutjat de la seva residència, se li prohibeix sortir de l'Estat i haurà de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.

Jolis, membre del CDR de Santa Perpètua de Mogoda, és un dels dos detinguts el 23 de setembre que van ser atesos per un advocat d'ofici. Va declarar tant davant de la Guàrdia Civil com a l'Audiència Nacional. A principis de desembre, el seu nou advocat va presentar una querella davant dels jutjats de Sabadell pel tracte rebut des de la seva detenció fins al seu empresonament, ja que considera que es van vulnerar els seus drets fonamentals.

En el sumari del cas, s'atribueix a Jolis la creació dels Equips de Resposta Ràpida (ERT). Segons es recull en el sumari, Jolis va declarar davant de la Guàrdia Civil que li van demanar consell sobre si era viable garantir les comunicacions durant una setmana i sense límit de despeses per una ocupació "pacífica" del Parlament amb la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, "s'hi quedés tancat el dia D".

A través de Twitter, Alerta Solidària ha assegurat que treballen "per aconseguir la llibertat de tots els presos i retorn de tots els exiliats" i ha demanat aportacions al seu número de compte corrent per fer front a les fiances i despeses del procés.

L'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous va assegurar divendres passat des de les portes de la presó madrilenya que preveia que poc a poc la resta d'encausats anirien quedant en llibertat perquè la causa "no s'aguantava" des del passat 23 de setembre.

Per als tres que van sortir de la presó de Soto del Real divendres passat, la sala va concloure que es podien adoptar mesures cautelars menys greus atès el provat arrelament personal, familiar, social i econòmic, que determinava una "minoració molt significativa del risc de fuga", i que no hi havia risc de destrucció de proves perquè ja s'havien practicat gran part de totes les diligències.

En el cas d'aquests tres, la Fiscalia va demanar que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros, mentre que l'acusació popular, exercida per l'ACVOT, era partidària que continuessin en presó incondicional.