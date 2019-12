Puigdemont demana al Suprem que anul·li l'euroordre i arxivi la causa

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que aixequi l'ordre nacional i internacional de recerca, detenció i ingrés a la presó que pesa sobre ell i que arxivi la causa després de la posició de la Justícia Europea en relació amb la immunitat dels eurodiputats.

En el seu escrit, presentat davant el Suprem, Puigdemont sosté, pel fet d'estar protegit per la immunitat parlamentària, que "no procedeix l'adopció de cap mesura privativa de llibertat o restrictiva de la llibertat de moviments" i , per tant, al seu parer no cal sol·licitar cap autorització al Parlament Europeu.

Per l'expresident, que va obtenir un escó en les passades eleccions europees, la pretensió de la Fiscalia, que creu que la seva immunitat no impedeix mantenir les euroordres i que va sol·licitar al Suprem que demanés la suspensió de la seva immunitat, "no només és extravagant sinó que és grollera, manifesta i palmàriament il·legal, amb tot el que això implica ".

Sosté que l'euroordre contra ell va ser dictada "sense fonament legal i sense la prèvia autorització de Parlament Europeu" i demana així mateix aixecar la resta de mesures cautelars "per resultar incompatibles amb les immunitats inherents a aquesta condició", i que s'aparti al jutge instructor del "Procés", Pablo Llarena, per falta d'imparcialitat.