El Concert de Sant Esteve finalitza amb reivindicacions i una pancarta de Tsunami

El tradicional concert de Sant Esteve, que cada any se celebra al Palau de la Música Catalana i al qual hi va assistir el president català, Quim Torra, va acabar amb crits «d'independència» i de «llibertat», i amb l'exhibició d'una pancarta de Tsunami Democràtic. Les reivindicacions polítiques van arribar al final del concert, amb la interpretació del Cant de la Senyera i dels Segadors, himne nacional català.

Alguns dels membres del cor van exhibir estelades i una desena dels cantaires van desplegar una pancarta de Tsunami Democràtic.

Poc després de viure aquest moment, el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, va penjar un vídeo d'aquest instant al seu compte de Twitter en què assegurava: «Gran Concert de Sant Esteve, amb quatre composicions que s'han estrenat avui i el públic, al final, dempeus, cridant Llibertat i Independència. Gràcies Orfeó Català!».

El concert de Sant Esteve, organitzat per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, i que interpreten l'Orfeó Català i el Cor de Cambra de al Palau de la Música, està dedicat a les nadales populars catalanes.