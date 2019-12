La Junta Electoral Central pot estudiar el 3 de gener si inhabilita Quim Torra

La Junta Electoral Central (JEC) pot estudiar en la reunió del divendres 3 de gener el recurs del PP a la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de no inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, fins que sigui ferma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el condemna per desobediència. El TSJC ha sentenciat Torra a un any i mig d'inhabilitació per no treure una pancarta en favor dels líders independentistes presos durant la campanya electoral a les corts espanyoles del març passat, però la defensa del president ha anunciat que recorrerà la decisió davant del Tribunal Suprem.

D'altra banda, la reunió de la JEC del 3 de gener pot incloure també a l'ordre del dia l'estudi de les peticions de PP i Ciutadans (Cs) perquè no s'atorgui l'acta d'eurodiputat al president d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, que compleix pena de tretze anys de presó per sedició i malversació.

Cal recordar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que Junqueras tenia immunitat parlamentària des del moment en què va ser escollit com a diputat en les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig del 2019, quan el Tribunal Suprem encara no havia dictat sentència sobre el judici pels fets de l'1-O.