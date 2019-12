ERC vol pactar amb JxCat la resposta a una inhabilitació del president

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar a JxCat que la resposta a una eventual inhabilitació en ferm del president del Govern, Quim Torra, per mantenir la pancarta amb el llaç groc a la façana de la Generalitat sigui «consensuada» i no la prenguin ells pel seu compte.

En una entrevista d'Europa Press, va defensar que «el millor seria consensuar els passos que s'han de prendre, ja sigui en el si del Govern o en les decisions al Parlament o les que siguin més de país, de lògica estratègica. Que siguin consensuades i les puguem decidir entre tots».



Acord de Govern

Sobre com veuria que Torra fes una crisi de govern per desplaçar el dirigent republicà Pere Aragonès de la vicepresidència i situar un membre de JxCat en el càrrec, va dir que no creu que sigui «una proposta ferma».

«Tenim un acord de govern que hem de poder respectar. Hem de poder defensar els drets de tothom. La batalla actual és poder defensar el dret que tenia el president de la Generalitat de poder posar una pancarta en què s'exigia la llibertat dels presos i, per tant, en què s'exercia la llibertat d'expressió», va dir i va insistir que sempre estaran al seu costat en la defensa d'aquests drets.

Sobre les tensions entre els dos socis de govern, va reconèixer que des de fa dos anys no han aconseguit tota la cohesió: «Crec que és senzill, fàcil i notori, i fins i tot útil poder reconèixer que és veritat que tots diem que és molt necessari poder traçar aquesta unitat estratègica, trobar consensos, fer un diagnòstic compartit; i és alhora igual de veritat que no ho hem aconseguit».