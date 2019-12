Instal·len les primeres càmeres de la zona de baixes emissions a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona va instal·lar les 36 primeres càmeres que controlaran la Zona de Baixes Emissions (ZBE) del total de 66 que tindrà la ciutat a partir de l'1 d'abril, i a part de la resta que estaran distribuïdes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i arribaran en total a unes 200 a tota la ZBE.

Segons va explicar en roda de premsa ahir la regidora de Mobilitat del consistori, Rosa Alarcón, les càmeres registraran i contrastaran la informació de les matrícules amb la base de dades dels vehicles sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT), unes dades que se solaparan amb la informació procedent de l'AMB dels vehicles autoritzats.



Punts d'accés a la ciutat

Les matrícules detectades i que no tinguin permís de circular rebran una sanció, encara que Alarcón va destacar que la voluntat no és enviar multes, sinó que el sistema funcioni i «que els cotxes contaminants no passin per la ciutat».

Sense precisar la ubicació d'aquestes càmeres, Alarcón va dir que es troben en els punts d'accés a la ciutat, però també en les rondes i dins de la mateixa ciutat per detectar els vehicles no autoritzats que no requereixin accés des de fora, a part de la tasca de comprovació que també farà la Guàrdia Urbana.

A partir de l'abril, l'incompliment d'aquesta normativa implicarà sancions de 100, 200 i 500 euros en funció de la reincidència del vehicle, el tipus de vehicle i si la infracció s'ha donat durant un episodi de contaminació.



Cotxes estrangers

El centre de control de la ciutat tindrà centralitzat el control d'aquests dispositius, encara que el procés de sanció serà automàtic, perquè els infractors rebran directament la multa, davant la qual podran posar al·legacions i obtenir una reducció si la paguen anticipadament. També les matrícules estrangeres seran llegides, i a la frontera els vehicles rebran informació d'aquesta restricció perquè, quan arribin a Barcelona, hagin pogut inscriure's en el registre electrònic.