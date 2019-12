Torra exigeix a Sánchez que es disculpi després de la llibertat sota fiança dels CDRs

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar ahir al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, que demani «perdó» per acusar-lo a ell i també a d'altres persones d'emparar la violència, segons ell, després que l'Audiència hagi decretat llibertat provisional per a la majoria dels membres dels CDRs empresonats el 23 de setembre.

«Difamació rere difamació, durant dies i dies vaig ser/vam ser acusats d'emparar la violència». Celebro que els empresonats del 23-S surtin d'una presó on no haurien d'haver entrat mai. Molts han de demanar perdó. I el primer que ho ha de fer ha de ser el president Sánchez», va destacar en un missatge que va publicar en el seu perfil de Twitter.

La secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va acordar dijous una fiança de 10.000 euros per a Alexis Codina, el cinquè dels set empresonats al setembre, després que el tribunal considerés que les substàncies precursores que van utilitzar els investigats «no són en si mateixes explosius».



Activitat professional

Precisament, en una entrevista a Rac1, l'advocada del CDR va explicar que les substàncies considerades «precursores» d'explosius que la Guàrdia Civil va trobar a casa del seu client responen a l'activitat professional del detingut, que és restaurador de mobles i antiguitats. Per Montserrat Vinyet és «sorprenent» que la Fiscalia hagi mantingut la petició de presó provisional quan els atemptats preliminars fixen que no s'han trobat explosiu.

Vinyet va admetre que si que s'han trobat substàncies que «barrejades» es poden convertir en explosius però que «molta gent» pot tenir-les, i que en aquest cas, respon a una activitat professional.

Vinyet va explicar que Codina haurà d'entregar el passaport i tindrà prohibit sortir del territori espanyol, a més de comparèixer cada setmana davant d'un jutjat.

L'advocada creu que aquesta situació es podria allargar fins al moment de la sentència. Respecte tota la investigació, Vinyet va lamentar que als mitjans s'hagin publicat imatges descontextualitzades com una fotografia amb una pistola de paintball feta deu anys enrere que s'ha volgut utilitzar com una mostra de violència.

L'advocada d'Alerta Solidària també va recordar que en aquest cas s'ha fet una denúncia.

Per la seva banda, la Fiscalia va remetre un escrit a l'Audiència Nacional en què demana que rectifiqui la interlocutòria en què li atribuïa haver suggerit la fixació d'una fiança a Codina.

En el seu acte, la Secció segona de la sala penal indicava erròniament que la Fiscalia havia obert la porta a imposar-li una fiança de 9.000 euros -com va fer amb tres més-, tot i que més tard argumentava l'oposició del ministeri públic, que realment advocava per mantenir-lo a la presó en considerar que podia tenir a casa «un laboratori clandestí» per fabricar explosius.

La Fiscalia va presentar un escrit en el qual demana una rectificació a la Sala perquè quedi constància que sempre es va oposar a la fiança per estimar que Codina va estar en «contacte material» amb explosius



El CAC reprèn Terribas

Per la seva banda, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que l'editorial que va fer la periodista Mònica Terribas a El Matí de Catalunya Ràdio del 24 de setembre sobre les detencions dels membres dels CDRs oferia «elements valoratius de caràcter personal».

Al respecte, «reitera» a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) «la importància de cenyir-se escrupolosament» a les previsions del Llibre d'estil i de «delimitar clarament» les interpretacions o valoracions professionals de les opinions personals.