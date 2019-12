El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha previst que les obres de desenrunament a la C-13 s'allargaran tot el cap de setmana i que la via no es podrà reobrir «almenys fins diumenge a la tarda -avui per al lector». El sector turístic del Pallars Sobirà tem greus pèrdues econòmiques en plena campanya nadalenca. La C-13 està tallada entre Rialp i Llavorsí per una esllavissada de roques que es va produir divendres a la tarda.