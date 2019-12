Nou ferits en una explosió al campanar de Centelles

Nou persones han resultat ferides amb cremades de diversa consideració aquest dilluns en una explosió de pólvora al campanar de Centelles (Osona) en plena celebració de la Festa del Pi, on participen trabucaires. Segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els nou ferits han estat traslladats a la Unitat de Cremats de Vall d'Hebron i tres d'ells es troben en estat greu. El SEM ha activat dotze unitats, deu ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, i un equip de psicòlegs, que està atenent familiars i amics dels ferits a l'Ajuntament de Centelles. L'avís l'ha fet la Creu Roja a les 12.06 per informar d'una explosió pirotècnica al campanar del municipi durant les festes per la patrona, Santa Coloma. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat (Pla de Protecció Civil de Catalunya).

En un primer moment el Sistema d'Emergències ha parlat d'almenys 14 ferits, però finalment són nou les persones amb cremades a causa de l'explosió al campanar, segons la darrera actualització del SEM.

La Festa del Pi s'ha donat per acabada amb l'accident. L'Ajuntament de Centelles ha informat que, una vegada s'haguessin traslladat tots els ferits, s'entraria el pi a l'església en silenci.

Els Mossos d'Esquadra han activat els TEDAX i la policia científica per esclarir les circumstàncies de l'explosió. El cos policial ha traslladat sis dotacions per donar seguretat i facilitar les tasques d'assistència.

Els Bombers desplaçats al lloc confirmen que l'estructura del campanar no ha resultat afectada. Alguns efectius han pujat dalt del campanar amb motxilles d'aigua per acabar d'extingir el foc causat per la deflagració de pólvora. Els Bombers han desplaçat quatre dotacions fins al lloc.

Cada 30 de desembre des de prop de tres segles els centellencs surten al bosc per talar el pi més bonic i portar-lo a l'església en honor a Santa Coloma, la patrona del municipi. Es tracta d'un ritual que comença alguns dies abans amb la tria de l'arbre i, quan arriba el dia 30, desenes de galejadors llancen salves durant el camí mentre traslladen el pi fins a la Plaça Major. El moment més intens de la celebració és dins l'església, quan s'alça el pi damunt l'altar, mentre s'entona l'himne de Santa Coloma. La festa congrega centenars de persones, no només d'Osona sinó també de territoris veïns.