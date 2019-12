L'Advocacia de l'Estat demana que Junqueras pugui exercir com a eurodiputat

L'Advocacia de l'Estat demana que Junqueras pugui exercir com a eurodiputat CGPJ

L'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat aquest dilluns la posada en llibertat del líder d'ERC condemnat pel procés Oriol Junqueras perquè pugui exercir com a eurodiputat, mentre que se sol·licita al Parlament Europeu que se li retiri la immunitat que li confereix aquesta condició, mesura que ha d'adoptar el Tribunal Suprem.

Així ho expressa en el seu escrit d'al·legacions a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que el passat 12 de desembre va respondre al Tribunal Suprem espanyol que Junqueras va haver de gaudir d'immunitat parlamentària des del moment en què va ser proclamat eurodiputat el 13 de juny, per la qual cosa hauria d'haver pogut sortir de presó provisional i desplaçar-se al Parlament Europeu per recollir la seva acta.

Els Serveis Jurídics de l'Estat mantenen així una posició discrepant a la de Fiscalia, institució que el mateix dia en què es va conèixer la sentència del TJUE va al·legar que ja no cal aplicar la immunitat en el cas de Junqueras perquè ja no és un pres preventiu, sinó un condemnat en ferm.

L'Advocacia de l'Estat creu que el Suprem hauria de permetre el desplaçament de Junqueras per complir amb els tràmits necessaris tant a la Junta Electoral Central, a Madrid, com a la seu del Parlament europeu, a Brussel·les. Els serveis jurídics de l'Estat insten el Suprem a "adoptar les mesures d'assegurament que consideri més adequades" per "garantir la missió parlamentària de Junqueras".