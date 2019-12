Poca eufòria en la venda de la Grossa a poques hores per al sorteig

La radiografia de la venda física de números de la Grossa de Cap d'Any és desigual segons sigui a benzineres, petits quioscos de barri o supermercats. Les tendències van des d'aquells establiments que n'han venut el doble, fins als que han acabat totes les butlletes però que admeten que enguany n'han encarregat menys perquè durant l'estiu no es va vendre ni un número. Alguns dels compradors han destacat que sense ser grans jugadors, els agrada participar a la Grossa «perquè almenys tenim molt clar on van a parar els beneficis». D'altra banda, alguns venedors han comentat que encara hi ha confusió amb el preu de les butlletes, ja que molts segueixen pensant que un número val cinc euros –quan en realitat val deu-, com el de Sant Jordi.

Demà la Grossa de Cap d'Any repartirà prop de 30 milions d'euros en premis. En total, s'han posat a la venda 100.000 números amb 50 sèries i hi haurà vuit grans premis per valor de 16 milions. Alguns dels compradors van admetre no ser grans consumidors de loteria. En Ramon, per exemple, només n'ha comprat un. «Vaig anar al supermercat i me'l van oferir, com que gairebé em va quedar gravat al cap em vaig veure en l'obligació de quedar-me'l», va explicar. De la resta de sortejos, només es queda aquells números o participacions que té per compromís. En Francesc, un altre dels compradors, només n'ha adquirit quatre, el darrer ahir. En el seu cas, ell té més costum de comprar participacions, «i de la Grossa no se'n solen fer». Un altre dels compradors que fa dies que ja té alguns números, en Jep, va explicar que cada any des que va sortir compren la Grossa, ja sigui per Cap d'Any o per Sant Jordi. «A casa tenim el costum que tothom compra els números que vol, però la sogra cada any en compra un per cada fill. D'aquesta manera, si toca, tots sortim guanyadors» , va assenyalar.