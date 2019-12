Reobren la carretera C-13 després de romandre més de 40 hores tallada

La carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí va ser reoberta al trànsit a primera hora de la tarda amb un pas alternatiu després de romandre tancada al trànsit durant més de 40 hores per un despreniment de roques. El conseller de Territori, Damià Calvet, va informar a Twitter de la reobertura de la carretera cap a dos quarts de tres de la tarda amb un pas alternatiu per als dos sentits de la circulació. En el missatge, el conseller va agrair també la tasca dels Mossos i els operaris que van treballar durant el cap de setmana per retirar les roques caigudes, col·locar una malla protectora i recuperar el talús de grava. Aquesta carretera és l'accés i la sortida natural de les estacions d'esquí d'Espot, Portainé i la Vall d'Aran.

Els despreniments es van iniciar a primera hora de la tarda de divendres, i va començar a donar-se pas alternatiu al tram afectat, però es van accentuar després. Cap a dos quarts de nou del vespre, la carretera va quedar tallada en els dos sentits per l'acumulació de pedres a la via i el risc que representava per als vehicles que hi circulaven. A la zona afectada va anar creixent la preocupació per l'impacte econòmic que podia tenir aquest succés en una comarca que, en dates festives, acull nombrosos visitants.