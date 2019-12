El tercer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 71026, s'ha distribuït a Lleida, Palafrugell i per internet. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, 500 euros per euro jugat. Els números anteriors i posteriors al premiat s'emporten 150 euros. Aquesta és la tercera de les vuit extraccions del sorteig d'enguany, que repartirà tres cinquens, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.