Deneguen l'asil a una algeriana que assegura que la volen obligar a casar-se i que porta dotze dies a l'aeroport del Prat

Una noia de 26 anys d'Algèria fa dotze dies que és a l'aeroport del Prat per intentar aconseguir asil a Espanya i no haver de tornar al país d'origen, on assegura que el seu pare l'obliga a casar-se amb un home que ell ha triat. Segons confirmen fonts de la Policia Nacional, la noia es troba en aquests moments a l'aeroport després que se li hagi denegat l'asil en primera instància i en la revisió en un procediment posat en coneixement d'un jutge del Prat. Segons Rac1, la família va enviar la jove a Moscou per estudiar i ella va aprofitar que l'avió de tornada feia escala a Barcelona per demanar protecció internacional.

La noia assegura que el seu pare l'obliga a casar-se amb un veí, segons ha explicat a Rac1 la seva advocada, que tem que si la retornen a Algèria, li puguin practicar l'ablació o infringir-li altres càstigs físics. Segons ha explicat l'advocada a l'emissora de ràdio, el govern espanyol es decanta per deportar-la perquè considera que les seves explicacions són contradictòries.

El procediment estableix que el sol·licitant sigui retornat al país d'origen si se li ha denegat l'asil i una vegada esgotats tots els passos. Per tant, si no hi ha cap fet inesperat d'última hora, és probable que la dona sigui retornada a Algèria.

Aquest cas coincideix amb el d'una noia saharaui que va passar una setmana a la comissaria de l'aeroport del Prat per la negativa de l'Estat a donar-li l'asil, segons va avançar el diari Ara. La jove, de 18 anys, va viatjar fins a Algèria i allà va agafar un vol a Barcelona per fugir dels maltractaments i les amenaces del pare, que l'obligava a casar-se. Només aterrar al Prat, va demanar l'asil polític. Gràcies a l'ajuda de diversos activistes i d'un gabinet d'advocats, aquest dissabte es va revisar la sol·licitud, que finalment va ser acceptada, i la jove va evitar la deportació.