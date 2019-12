JxCat diu que el pacte entre ERC i PSOE no és "lleial" amb el Govern ni el "vincula"

La diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs ha assegurat aquest dimarts que l'acord entre ERC i PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol "no és una mostra de lleialtat i de respecte amb la meitat del Govern ni amb el president Torra" perquè no han estat informats del seu contingut, i, per tant, no els "vincula" ni els "compromet". La formació de Torra i Puigdemont creu que l'abstenció d'ERC suposarà donar suport al pacte entre PSOE i Unides Podem, un acord que ha qualificat d'"inútil i decebedor" per a Catalunya. A més, considera que el fet que un partit independentista pacti en solitari amb el futur govern espanyol "afebleix" tot l'independentisme. Tot i així, fins que no es coneguin els detalls de l'acord no ha volgut vaticinar si hi haurà canvis a l'executiu de Torra.

Amb un to pausat però contundent, Borràs ha comparegut en roda de premsa acompanyada d'Eduard Pujol, Albert Batet, Míriam Nogueras i Josep Lluís Cleries. De bon inici ha qualificat el pacte de Podem i PSOE de "retrocés" per a Catalunya, ja que dedica molt poques línies al conflicte polític i esmenta una "Espanya forta i cohesionada" que apareixia al programa electoral socialista. Per això, Borràs considera que parlar d'òrgans de coordinació autonòmica i de complir l'Estatut del 2006 suposa tornar "una o dues dècades enrere" i un retorn al marc previ al 2014. "És un pacte continuista, no hi ha cap canvi rellevant, i nosaltres volem resoldre el conflicte, no cronificar-lo", ha afegit.

Una conversa dura entre Torra i Aragonès

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es reuniran dijous per parlar sobre l'acord ERC-PSOE que implica una taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític. Segons fonts de la presidència consultades per l'Agència Catalana de Notícies, Torra vol traslladar a Aragonès que ERC no pot negociar en nom del Govern i que el que pacti amb el PSOE no ha d'implicar l'executiu català.

Torra i Aragonès han parlat avui dimarts per telèfon per emplaçar-se a la reunió i, segons aquestes mateixes fonts, el to ha estat dur. Des de vicepresidència han explicat a l'ACN que la trobada és a iniciativa d'Aragonès i que el vicepresident vol explicar-li l'acord amb el PSOE que pot permetre facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Precisament dijous el Consell Nacional d'ERC ratificarà o no l'acord amb els socialistes.